"Енисей" с Тихоновым в составе сыграет против ста детей

"Енисей" 17 октября проведет товарищеский матч против воспитанников детского дома и академии "Легион". Всего на поле появятся сто детей против 11 футболистов и сотрудников клуба. На поле у красноярцев появятся главный тренер Андрей Тихонов, директор клуба Денис Рубцов, бразильский нападающий Нивалду, тренер вратарей Анатолий Рожков и старший тренер Владимир Ежуров. Полностью состав станет известен в день матча. Игра пройдет в формате 2 тайма по 10 минут.

Обслуживать встречу будет арбитр Екатерина Костюнина.