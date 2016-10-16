21:35 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Енисей" с Тихоновым в составе сыграет против ста детей

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"Енисей" 17 октября проведет товарищеский матч против воспитанников детского дома и академии "Легион". Всего на поле появятся сто детей против 11 футболистов и сотрудников клуба. На поле у красноярцев появятся главный тренер Андрей Тихонов, директор клуба Денис Рубцов, бразильский нападающий Нивалду, тренер вратарей Анатолий Рожков и старший тренер Владимир Ежуров. Полностью состав станет известен в день матча.  Игра пройдет в формате 2 тайма по 10 минут.

Обслуживать встречу будет арбитр Екатерина Костюнина.

Дополнительная информация

www.fc-enisey.ru/klub/novosti/item/3999-футболисты-енисея-сыграют-против-100-детей

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