"Енисей" разгромил "Зенит-2", "Крылья Советов" победили "Тюмень"

"Енисей" в матче 27-го тура ФНЛ в гостях разгромил "Зенит-2" со счетом 3:0. Дубль оформил Марко Обрадович.

В другой встрече "Крылья Советов" победили "Тюмень" - 2:0.

Красноярский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице. "Крылья" идут на третьем месте.

Первенство России

ФНЛ

27-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск) - 0:3 (0:1)

Голы: Обрадович, 13 (0:1). Обрадович, 60 (0:2). Харитонов, 80 (0:3).

"Зенит-2": Кержаков, Запрягаев (Еловских, 83), Зуев, Каккоев (Крапухин, 65), Бугриев, Анюков, Сиротов, Мусаев (Круговой, 46), Камышев, Панюков, Лесовой (Зинков, 46).

"Енисей": Филиппов, Кичин, Чичерин, Жиров, Васильев, Семакин (Исаев, 84), Иванов, Фатуллаев (Харитонов, 74), Обрадович (Малоян, 84), Кутьин (Сердеров, 63), Комков.

Предупреждения: Панюков, 38. Анюков, 89. .

Судья: Шадыханов (Москва).

10 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

"Крылья Советов" (Самара) - "Тюмень" (Тюмень) - 2:0 (0:0)

Голы: Алиев, 49 (1:0). Чочиев, 86 (2:0).

"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ятченко, Ланин (Кленкин, 90), Башкиров, Чочиев, Алиев (Таранов, 87), Корниленко (Ткачук, 77), Соболев (Самодин, 90+2).

"Тюмень": Бучнев, С.Козлов, Ненахов, Гузь, Кузнецов, Глухов (Лаук, 63), Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Юсупов (Шумилин, 71), Муллин.

Предупреждения: Ненахов, 18. С.Козлов, 36. Ланин, 45+1. Чочиев, 52. Глухов, 53. Соболев, 54. Рябокобыленко, 81.

Удаление: С.Козлов (Тюмень), 76.

Судья: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ).

10 марта. Самара. Стадион "Металлург". 3639 зрителей.