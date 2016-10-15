"Енисей" разгромил "Сокол" и вышел на третье место в ФНЛ

Красноярский "Енисей" на выезде нанес поражение саратовскому "Соколу" в матче 17-го тура ФНЛ – 3:0. Благодаря этой победе команда Андрея Тихонова набрала 27 очков и вышла на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат России

ФНЛ

17-й тур

"Сокол" (Саратов) – "Енисей" (Красноярск) – 0:3 (0:3)

Голы: Ломакин, 3 (0:1). Малоян, 29 (0:2). Чичерин, 45+1 (0:3).

"Сокол": Федоров, Ходырев (Семенов, 59), Васянович, Климов, Пасько, Плэтикэ, Перченок (Дергачев, 72), Хрущев, Паштов (Домшинский, 59), Дудолев (Шпитальный, 73), Мануковский.

"Енисей": Опарин, Васильев, Чичерин, Гультяев, Чернов, Камеш (Нивалду, 64), Ломакин, Ланин, Иванов (Колев, 79), Алиев (Тихонов, 81), Малоян (Козлов, 67).

Предупреждения: Хрущев, 26. Плэтикэ, 31.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

15 октября. Саратов. Стадион "Локомотив".

"Тосно" – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 4:2 (1:0)

Голы: Марков, 35 (1:0). Марков, 52 (2:0). Кива, 75 (2:1). Галиулин, 82 (3:1). Кутьин, 85 (4:1). Чадов, 87 (4:2).

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Аравин, Гарбуз, Мухаметшин, Чиркин, Галиулин (Причиненко, 89), Богаев (Палиенко, 70), Марков (Милевский, 78), Заболотный (Кутьин, 68).

"Нефтехимик": Самохвалов, Сурков, Тараканов, Кобахидзе, Пытлев (Соболев, 65), Погорельцев, Кива (Решетников, 78), Корнилов, Духнов, Муллин (Чадов, 67), Галиакберов (Кортава, 54).

Предупреждения: Кобахидзе, 38. Гарбуз, 42. Корнилов, 56. Соболев, 88.

Судья: Верулядзе (Владикавказ).

15 октября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".