"Енисей" разгромил "Луч", "Зенит-2" сыграл вничью с "Кубанью"

В матче 13-го тура первенства ФНЛ "Енисей" разгромил "Луч-Энергию" – 4:0.

Забитыми голами в составе красноярцев отличились Андрей Козлов, Константин Гарбуз, Артур Саркисов и Михаил Комков, который реализовал пенальти. Отметим, что для подопечных Дмитрия Аленичева эта победа стала восьмой подряд.

В другой встрече "Зенит-2" сыграл вничью с "Кубанью" (3:3), "Сибирь" и "Волгарь" также не сумели выявить победителя (1:1).

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ФНЛ

13-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 4:0 (3:0)

Голы: Козлов, 6 (1:0). Гарбуз, 43 (2:0). Саркисов, 45+1 (3:0). Комков, 80 – с пенальти (4:0).

"Енисей": Филиппов, Рожков, Гарбуз, Чичерин, Новиков, Стеклов (Ломакин, 70), Исаев (Семакин, 63), Иванов, Камеш, Козлов (Кутьин, 66), Саркисов (Комков, 51).

"Луч-Энергия": Котляров, Болевич, Тихий, Соблиров, Насадюк (Марущак, 74), Маляка, Килин, Фомин, Хлебородов (Мязин, 72), Гордиенко, Бажев (Макарчук, 65).

Предупреждения: Килин, 20. Козлов, 21. Комков, 58.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

10 сентября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Кубань" (Краснодар) – 3:3 (2:1)

Голы: Еловских, 5 (1:0). Гай, 7 (1:1). Панюков, 28 (2:1). Марков, 69 (2:2). Плетнев, 72 (3:2). Гогниев, 90+1 (3:3).

"Зенит-2": Бабурин, Круговой, Карпов, Рукас, Сиротов, Богаев, Мусаев (Камышев, 82), Горулев (Каккоев, 89), Андреев (Плетнев, 67), Панюков, Еловских (Прудников, 76).

"Кубань" : Дюпин, Байрыев, Гапон, Клещенко, Нурисов (Гогниев, 57), Гай (Тюфяков, 84), Маляров, Коновалов, Алейник (Марков, 64), Завезен, Обухов.

Предупреждение: Мусаев, 74.

Судья: Матюнин (Москва).

10 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Сибирь" (Новосибирск) – "Волгарь" (Астрахань) – 1:1 (1:1)

Голы: Болонин, 20 (0:1). Андреев, 36 (1:1).

"Сибирь" : Цыган, Макаренко, Мищенко, Плопа, Аравин (Гладышев, 53), Цховребов, Магаль (Рухаиа, 81), Андреев (Чеботару, 46), Дегтярев, Житнев, Беляев (Азаров, 60).

"Волгарь": Бучнев, Таказов, Калинин, Плиев, Климов, Букия (Дышеков, 70), Болонин (Шалаев, 75), Кабутов, Бочков, Газзаев (Сутормин, 75), Веркашанский (Соломатин, 83).

Предупреждения: Аравин, 52. Гладышев, 68. Болонин, 70.

Удаление: Таказов (Волгарь), 76.

Судья: Панин (Дмитров).

10 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак".