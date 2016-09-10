"Енисей" разгромил "Химки"

"Енисей" в матче 12-го тура первенства России в ФНЛ одержал крупную победу над "Химками" - 3:0. Красноярцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице и находятся в двух очках от зоны "стыков".

Первенство России

ФНЛ

12-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Химки" - 3:0 (2:0)

Голы: Чичерин, 5 (1:0). Малоян, 36 (2:0). Алиев, 74 (3:0).

"Енисей": Опарин, Чичерин, Чернов, Гультяев, Кичин (Рожков, 53), Ломакин, Алиев (Тихонов, 85), Ланин, Семакин (Фатуллаев, 46), Камеш, Малоян (Нивалду, 66).

"Химки": Исупов, Заика, Ярковой, Фадеев, Шумских, Петрусев, Тюнин, Гащенков (Ахба, 46), Казаев, Кирсанов (Кузьмичев, 46), Чернышов.

Предупреждения: Гащенков, 9. Тюнин, 23. Камеш, 69.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).