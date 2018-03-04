"Енисей" разгромил "Авангард", "Сибирь" обыграла "Луч-Энергию"

"Енисей" победил "Авангард" со счетом 3:0 в матче 26-го тура ФНЛ. Дубль оформил Марко Обрадович, еще один гол забил Максим Семакин.

Красноярский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 59 очков. Клуб из Курска идет на 14-м месте с 28-ю баллами.

В другой встрече "Сибирь" обыграла "Луч-Энергию" со счетом 2:0.

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26-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Авангард К" (Курск) – 3:0 (2:0)

Голы: Семакин, 3 (1:0). Обрадович, 19 (2:0). Обрадович, 65 (3:0).

"Енисей": Филиппов, Васильев, Жиров, Кичин, Чичерин, Семакин, Фатуллаев (Гасанов, 85), Иванов (Ломакин, 74), Обрадович (Малоян, 80), Комков, Кутьин (Сердеров, 69).

"Авангард К": Чагров, Никитин, Багаев, Гоцук, Дашаев, Альшин (Синяев, 78), Киреев (Митасов, 68), Коробов (Акбашев, 73), Нетфуллин, Тлупов (Минаев, 66), Федчук.

Предупреждение: Комков, 9.

Судья: Кукуляк (Калуга).

04 марта. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

"Сибирь" (Новосибирск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 2:0 (2:0)

Голы: Житнев, 15 (1:0). Чеботару, 45 (2:0).

Нереализованный пенальти: Мязин (Луч-Энергия), 52 (вратарь)

"Сибирь": Цыган, Ларенц, Полюткин, Макаренко (Коржунов, 90), Цховребов (Кушнирук, 8), Аравин, Гладышев, Чеботару, Житнев, Галыш (Беляев, 70), Дегтярев (Азаров, 46).

"Луч-Энергия": Котляров, Болевич, Таказов, Цуканов, Тихий, Машнев, Гелоян (Хлебородов, 80), Маляка (Гордиенко, 46), Павленко, Столбовой (Мязин, 42), Бажев (Дзахов, 66).

Предупреждения: Галыш, 33. Цыган, 51. Гордиенко, 63. Полюткин, 72.

Судья: Федотов (Москва).

04 марта. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".