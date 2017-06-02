19:54 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Енисей" рассматривает кандидатуры Аленичева и Талалаева

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По информации "СЭ", красноярский "Енисей" рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды. Место тренера красноярцев стало вакантным после того, как Андрей Тихонов по окончании контракта с клубом принял предложение самарских "Крыльев", вылетевших в этом году в ФНЛ.

Дмитрий Аленичев около года оставался без работы после отставки в "Спартаке", а Андрей Талалаев возглавляет "Тамбов" – команда по итогам прошлого сезона заняла пятое место в первом дивизионе.
 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fcsmtmb83

Талалаев на днях продлил контракт с Тамбовом

20:08

Alexandr_36_Zenit1925

Луис Энрике не подошел)

20:03