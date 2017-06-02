"Енисей" рассматривает кандидатуры Аленичева и Талалаева

По информации "СЭ", красноярский "Енисей" рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды. Место тренера красноярцев стало вакантным после того, как Андрей Тихонов по окончании контракта с клубом принял предложение самарских "Крыльев", вылетевших в этом году в ФНЛ.

Дмитрий Аленичев около года оставался без работы после отставки в "Спартаке", а Андрей Талалаев возглавляет "Тамбов" – команда по итогам прошлого сезона заняла пятое место в первом дивизионе.

