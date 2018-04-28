"Енисей" проиграл "Химкам" и упустил лидерство в ФНЛ

"Енисей" уступил "Химкам" в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ. Красноярский клуб упустил возможность догнать по очкам "Оренбург", завершивший свой матч на полчаса раньше, и вернуться в лидеры турнирной таблицы. По итогам сегодняшнего дня подопечные Дмитрия Аленичева могут потерять и второе место, дающее прямую путевку в премьер-лигу - если "Крылья Советов" смогут победить аутсайдера таблицы "Факел".

Первенство России

ФНЛ

35-й тур

"Химки" - "Енисей" (Красноярск) - 2:1 (2:0)

Голы: Талалай, 26 - с пенальти (1:0). Кичин, 35 - в свои ворота (2:0). Обрадович, 68 (2:1).

"Химки": Исупов, Лисинков, Заика, Шумских, Данилкин, Батов, Петрусев (Алибеков, 78), Поярков, Талалай, М.С.Яковлев (Кокоев, 83), Машуков (Радченко, 55).

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Кичин, Гасанов, Жиров (Саркисов, 42), Стеклов (Рожков, 46), Иванов, Фатуллаев (Васильев, 86), Кутьин (Гарбуз, 67), Комков, Обрадович.

Предупреждения: Талалай, 48. Машуков, 50. Исупов, 90+4.

Судья: КУКУЯН (Сочи).

28 апреля. Химки. Стадион "Новые Химки".