"Енисей" продлил контракты с тремя футболистами

Полузащитники Азим Фатуллаев и Егор Иванов и защитник Максим Васильев продлили соглашения с "Енисеем", сообщает официальный сайт команды. Новые контракты рассчитаны на два года.

31-летний Фатуллаев проведет свой четвертый сезон в красноярском клубе. В минувшем сезоне он принял участие в 17 встречах в ФНЛ, в которых не отличился результативными действиями. 30-летний Васильев перешел в "Енисей" в 2015 году, в прошедшем сезоне он сыграл в 27 матчах и забил один гол. 24-летний Иванов подписал контракт с клубом в 2013 году, в завершившемся сезоне на его счету один гол в 31 игре.