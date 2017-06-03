"Енисей" продлил контракт с Малояном

"Енисей" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Артуром Малояном. Новое соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до 2019 года.

Всего за клуб в чемпионате ФНЛ этого сезона он провел 29 матчей, в которых забил 5 мячей, также на его счету один гол в двух переходных встречах против "Арсенала", и один гол в трех играх Кубка страны. Напомним, что Малоян является воспитанником "Спартака" и играл за такие команды, как "Урал", "Шинник" и "Мордовия".