"Енисей" пригласил "художников", которые портили баннеры клуба, на футбол

"Енисей" в Твиттере опубликовал обращение к неизвестным, которые разрисовали рекламные баннеры клуба. Красноярцы пригласили "художников" на игры команды.

"Дорогие художники! Вместо того, чтобы портить наши баннеры, предлагаем вам направить свою энергию в правильное русло. Приглашаем на футбол", – говорится в обращении "Енисея".

К записи прикреплено лаконичное сообщение – "Давайте жить дружно".

Напомним, "Енисей" возглавляет турнирную таблицу первенства ФНЛ. В 24 турах команда под руководством Дмитрия Аленичева набрала 55 очков. Отрыв от идущего вторым "Оренбурга" составляет 4 балла.

В 25-м туре красноярцы дома сыграют с "Балтикой". Встреча состоится 25 ноября, начало – 13.00 по московскому времени.