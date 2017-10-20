"Енисей" поздравил Аленичева с 45-летием

"Енисей" в своем Твиттере поздравил с днем рождения главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Сегодня, 20 октября, наставнику команды из Красноярска исполняется 45 лет.

- ФК "Енисей" поздравляет Дмитрия Анатольевича с днём рождения и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и футбольных успехов, - говорится в поздравлении клуба.

Напомним, Аленичев возглавляет "Енисей" с июня этого года. После 18 туров первенства ФНЛ команда набрала 44 очка и возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от идущих вторыми "Крыльев Советов" составляет 6 очков.