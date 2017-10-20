"Енисей" поздравил Аленичева с 45-летием

"Енисей" в своем Твиттере поздравил с днем рождения главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Сегодня, 20 октября, наставнику команды из Красноярска исполняется 45 лет.
- ФК "Енисей" поздравляет Дмитрия Анатольевича с днём рождения и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и футбольных успехов, - говорится в поздравлении клуба.
Напомним, Аленичев возглавляет "Енисей" с июня этого года. После 18 туров первенства ФНЛ команда набрала 44 очка и возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от идущих вторыми "Крыльев Советов" составляет 6 очков.
Сегодня главному тренеру "Енисея" Дмитрию Аленичеву исполняется 45 лет.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 20 октября 2017 г.
С днем рождения, Дмитрий Анатольевич! pic.twitter.com/5FgCIwItNa
Дополнительная информация
https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/2017/10/20/%D1%81-%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/