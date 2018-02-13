"Енисей" подписал контракт с нападающим "Актобе"

"Енисей" на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим "Актобе" Марко Обрадовичем. Детали сделки и срок соглашения между красноярцами и 26-летним черногорцем не разглашаются.

В первой половине сезона-2017/18 в составе "Актобе" Обрадович провел 14 матчей, забив 2 мяча. Ранее воспитанник "Партизана" выступал за бельгийские "Эйпен" и "Серен", а также боснийский "Радник".