"Енисей" подписал контракт с нападающим "Актобе"

"Енисей" на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим "Актобе" Марко Обрадовичем. Детали сделки и срок соглашения между красноярцами и 26-летним черногорцем не разглашаются.
В первой половине сезона-2017/18 в составе "Актобе" Обрадович провел 14 матчей, забив 2 мяча. Ранее воспитанник "Партизана" выступал за бельгийские "Эйпен" и "Серен", а также боснийский "Радник".
Подписался на клуб в социальных сетях – трансфер подтвержден ✅– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 13 февраля 2018 г.
Сербский форвард Марко Обрадович стал игроком "Енисея": https://t.co/2vAxsCZPcA pic.twitter.com/LsojMNA6sS
Дополнительная информация
https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/2018/02/13/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/