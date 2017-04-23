"Енисей" победил "Кубань" и вышел на третье место в ФНЛ

"Енисей" обыграл "Кубань" в матче 33-го тура первенства России в ФНЛ - 2:0. Красноярцы временно поднялись на третье место в турнирной таблице, обойдя "СКА-Хабаровск", который сегодня сыграет с "Волгарем". "Кубань" занимает седьмое место в четырех очках от зоны стыковых матчей.

Первенство России

ФНЛ

33-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Кубань" (Краснодар) - 2:0 (1:0)

Голы: Самодин, 37 (1:0). Алиев, 90 (2:0).

"Енисей": Опарин, Гультяев, Чичерин, Кичин, Ланин, Иванов (Васильев, 86), Алиев, Камеш, Козлов (Семакин, 77), Саркисов (Тен, 68), Самодин (Малоян, 88).

"Кубань": Дюпин, Байрыев, Бугаев, Лобкарев, Бендзь, Якуба, Алейник (Коновалов, 79), Гай, Маляров, Обухов (Щадин, 76), Гогниев.

Предупреждения: Обухов, 70. Алейник, 79. Маляров, 85.

Судья: Анопа (Благовещенск).