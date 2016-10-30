"Енисей" обыграл "Тюмень" и вернулся на третье место в ФНЛ

"Енисей" на выезде нанес поражение "Тюмени" в матче 19-го тура ФНЛ – 3:2. Команда Андрея Тихонова набрала 30 очков и вернулась на третье место в турнирной таблице. "Тюмень" с 24 баллами осталась девятой.

Чемпионат России

ФНЛ

19-й тур

"Тюмень" – "Енисей" (Красноярск) – 2:3 (1:1)

Голы: Мамтов, 35 – с пенальти (1:0). Ланин, 45+2 (1:1). Лешонок, 52 (2:1). Иванов, 59 (2:2). Козлов, 80 (2:3).

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро, Пустозеров (Рябокобыленко, 85), Павленко (Лешонок, 46), Чудин, Шляпкин, Кленкин (Теленков, 70), Мамтов, Чуканов.

"Енисей": Опарин, Кичин (Васильев, 55), Чичерин, Гультяев, Чернов, Камеш (Козлов, 72), Иванов (Фатуллаев, 85), Ланин, Алиев, Ломакин (Комков, 90), Малоян.

Предупреждения: Кичин, 27. Шакуро, 79. Теленков, 82.

Удаления: Ахмедов, 31. Малоян, 34.

Судья: Анопа (Благовещенск).

30 октября. Тюмень. Стадион "Геолог".