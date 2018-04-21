"Енисей" обыграл "Томь", "Оренбург" одержал волевую победу над питерским "Динамо"

Лидер первенства ФНЛ "Енисей" дома в матче 34-го тура обыграл одного из аутсайдеров турнира "Томь". Красноярцы вели со счетом 3:0, но во второй половине поля гости сумели сократить отставание в счете до минимального - 3:2.

Ближайший преследователь "Енисея" "Оренбург" на своем поле также одержал победу. Вторая команда ФНЛ вырвала победу над петербургским "Динамо" (4:3). Принимающая команда до 88-й минуты уступала со счетом 2:3, но сумела взять верх над соперником.

Первенство ФНЛ

34-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Томь" - 3:2 (1:0)

Голы: Обрадович, 41 (1:0). Обрадович, 47 (2:0). Кутьин, 56 (3:0). Казаев, 65 (3:1). Померко, 71 (3:2).

"Енисей": Филиппов, Васильев, Гасанов, Чичерин, Камеш (Комков, 46), Харитонов (Новиков, 58), Е.Иванов (Сердеров, 85), Стеклов, Фатуллаев, Обрадович, Кутьин (Малоян, 64).

"Томь": Мелихов, Микуцкис, Зуйков, Гирдвайнис (А.Г.Иванов, 51), Пульич, Деобальд (Кухарчук, 70), Павленко (Мануйлов, 81), Померко, Макурин (Сасин, 71), Казаев, Саная.

Предупреждения: Кутьин, 34. Саная, 34. Микуцкис, 63. Васильев, 69. Сасин, 86. Филиппов, 90+1.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

21 апреля. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

"Оренбург" - "Динамо СПб" - 4:3 (2:2)

Голы: Киреенко, 25 (0:1). Барсов, 31 (0:2). Афонин, 36 (1:2). Афонин, 41 (2:2). Кулишев, 56 - с пенальти (2:3). Терехов, 88 (3:3). Делькин, 89 (4:3).

"Оренбург": Фролов, Удалый (Делькин, 83), Терехов, Андреев, Бегич, Чиркин, Афонин, Попов (Парняков, 60. Плопа, 90+1), Попович, Сутормин (Воробьев, 69), Козлов.

"Динамо СПб": Генералов, Юрганов (Ходжаниязов, 58), Коваленко, Бычков, Бабенков, Власов (Батютин, 48), Лагатор, Кулишев, Соловьев (Житников, 81), Киреенко (Рогов, 76), Барсов.

Предупреждения: Бабенков, 40. Андреев, 66. Попович, 68. Бегич, 79. Кулишев, 79. Дворников, 81. Делькин, 90.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

21 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".

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