"Енисей" обыграл "Сокол" благодаря дублю Самодина и отложил досрочный выход "Тосно" в премьер-лигу

"Енисей" победил "Сокол" в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ. Красноярцы сократили отставание от идущего вторым "Тосно" до девяти очков. Клубу из Ленинградской области для досрочного выхода в премьер-лигу достаточно в четырех оставшихся играх набрать хотя бы 1 очко.

Первенство России

ФНЛ

35-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Сокол" (Саратов) - 3:1 (1:0)

Голы: Саркисов, 34 (1:0). Плэтикэ, 67 (1:1). Самодин, 75 (2:1). Самодин, 82 (3:1).

"Енисей": Опарин, Васильев, Кичин, Чичерин, Ланин, Иванов (Фатуллаев, 80), Камеш (Тен, 71), Алиев (Тихонов, 86), Козлов (Семакин, 69), Саркисов, Самодин.

"Сокол": Федоров, Ходырев, Васянович, Климов, Магадиев, Семенов, Мануковский, Дудолев (Паштов, 65), Плэтикэ, Романенко, Галыш (Шпитальный, 79).

Предупреждение: Козлов, 64.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Красноярск. Стадион "Центральный".