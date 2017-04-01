"Енисей" обыграл "СКА-Хабаровск", "Тюмень" и "Химки" обменялись голами

В матче 29-го тура первенства ФНЛ "Енисей" на своем поле обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 3:1. В другой встрече "Тюмень" сыграла вничью с "Химками" – 1:1.

ФНЛ

Первенство России

29-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 3:1 (0:1)

Голы: Лескано, 39 (0:1). Самодин, 52 (1:1). Камеш, 73 (2:1). Семакин, 90+1 (3:1).

"Енисей": Опарин, Васильев, Чичерин, Тен (Саркисов, 46), Гультяев, Кичин, Тихонов (Козлов, 46), Камеш, Ланин, Алиев, Самодин (Семакин, 90).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Иванов, Микуцкис, Калинский, Дедечко, Друзин, Астафьев (Плетин, 87), Черевко, Казанков, Лескано (Корян, 89), Никифоров (Рылов, 62).

Предупреждения: Васильев, 15. Рылов, 79. Опарин, 89. Иванов, 89. Ланин, 89.

Судья: Панин (Дмитров).

1 апреля. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

"Тюмень" (Тюмень) – "Химки" – 1:1 (0:0)

Голы: Казаев, 60 (0:1). Кленкин, 87 (1:1).

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов (Пустозеров, 61), Маслов, Шакуро (Шляпкин, 70), Гузь, Теленков, Павленко, Чудин, Рябокобыленко (Кленкин, 51), Мамтов, Чуканов (Лешонок, 80).

"Химки": Исупов, Малания, Ярковой, Заика, Лапин, Шумских, Чатович (Петрусев, 70), Тюнин, Казаев (Кузьмичев, 80), Гащенков (Кокоев, 22), Дворников (Нильсен, 62).

Предупреждения: Шакуро, 32. Кленкин, 64. Заика, 74.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

1 апреля. Тюмень. Стадион "Геолог".