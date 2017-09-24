"Енисей" обыграл "Крылья Советов" и вышел на первое место в ФНЛ

"Енисей" на своем поле обыграл "Крылья Советов" в матче 15-го тура ФНЛ - 1:0. Единственный гол в команде Дмитрия Аленичева на счету Егора Иванова.

"Енисей" набрал 37 очков и вышел в единоличные лидеры ФНЛ. У команды Андрея Тихонова осталось 34 балла и второе место в турнирной таблице.

Напомним, что оба клуба вышли в 1/8 финала Кубка России.

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"Енисей" (Красноярск) – "Крылья Советов" (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: Иванов, 38 (1:0).

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Фатуллаев, Васильев, Гарбуз, Сердеров (Ломакин, 70), Иванов (Рожков, 86), Семакин, Исаев, Камеш, Козлов (Кутьин, 81).

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов (Башкиров, 79), Гаджибеков, Таранов, Надсон, Чочиев (Гоцук, 87), Ланин, Мияйлович (Кленкин, 65), Алиев, Корниленко, Самодин (Ткачук, 60).

Предупреждение: Надсон, 90+1.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

24 сентября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

Трансляция матча "Енисей" – "Крылья Советов"