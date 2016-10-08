"Енисей" обыграл "Факел"

В матче 16-го тура первенства ФНЛ "Енисей" на своем поле обыграл "Факел" со счетом 2:0. Команда Андрея Тихонова набрала 24 очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. В активе воронежского клуба 26 баллов. "Факел" располагается на третьей строчке.

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ФНЛ

16-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Факел" (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Голы: Малоян, 30 (1:0). Камеш, 90+1 (2:0).

"Енисей": Опарин, Чернов, Васильев, Чичерин, Гультяев, Ломакин (Семакин, 84), Иванов (Фатуллаев, 73), Камеш, Алиев (Колев, 90+1), Ланин, Малоян (А.В.Козлов, 75).

"Факел": Саутин, Бурнаш, Осипенко, Багаев, Шахов, Соловьев (Рылов, 62), А.С.Козлов, Мурнин (Свежов, 79), Трошечкин, Альшин (Тихий, 87), Бирюков.

Предупреждения: Гультяев, 28. Трошечкин, 54. Альшин, 69.

Судья: Матюнин (Москва).

8 октября. Красноярск. Стадион "Центральный".