"Енисей" "на всякий случай" подписался на Ибрагимовича в Инстаграме

"Енисей" подписался на страницу нападающего Златана Ибрагимовича в Инстаграме. По словам пресс-службы красноярцев, они сделали это "на всякий случай". Скорее всего, таким образом была обыграна вчерашняя новость о том, что на шведа подписался официальный аккаунт "Зенита".

Напомним, что этим летом "Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с Ибрагимовичем, а "Зенит" возглавил бывший наставник футболиста в "Интере" Роберто Манчини.