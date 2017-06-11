"Енисей" "на всякий случай" подписался на Ибрагимовича в Инстаграме

"Енисей" подписался на страницу нападающего Златана Ибрагимовича в Инстаграме. По словам пресс-службы красноярцев, они сделали это "на всякий случай". Скорее всего, таким образом была обыграна вчерашняя новость о том, что на шведа подписался официальный аккаунт "Зенита".
Подписались. На всякий случай. pic.twitter.com/5fMsZ65ugD– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 10 июня 2017 г.
Напомним, что этим летом "Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с Ибрагимовичем, а "Зенит" возглавил бывший наставник футболиста в "Интере" Роберто Манчини.