"Енисей" избежал поражения от "Кубани", "Балтика" обыграла "Луч-Энергию"

Матч 12-го тура ФНЛ "Кубань" - "Енисей" завершился со счетом 1:1. Команда из Красноярска ушла от поражения на 88-й минуте, благодаря пенальти, который реализовал Андрей Козлов.

В параллельной встрече "Балтика" сумела обыграть "Луч-Энергию" – 2:1.

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ФНЛ

12-й тур

"Кубань" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск) - 1:1 (0:0)

Голы: Гай, 49 (1:0). Козлов, 88 - с пенальти (1:1).

"Кубань": Дюпин, Гапон, Клещенко, Марков, Байрыев, Гай, Маляров, Коновалов, Алейник (Нурисов, 79), Обухов, Гогниев (Завезен, 66).

"Енисей": Филиппов, Мильдзихов (Васильев, 85), Гарбуз (Исаев, 65), Рожков, Новиков, Сердеров (Саркисов, 46), Фатуллаев, Иванов, Стеклов (Малоян, 55), Камеш, Козлов.

Предупреждение: Байрыев, 90+1.

Судья: Борисов (Самара).

6 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".

"Балтика" (Калининград) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 2:1 (1:1)

Голы: Скопинцев, 5 (1:0). Гордиенко, 26 (1:1). Себаи, 51 (2:1).

"Балтика": Помазан, Тимошин, Степанец, Каленкович, Крючков, Джалилов (Родионов, 87), Свежов (Шешуков, 63), Чуперка, Скопинцев, Себаи, Касьян (Кобялко, 80).

"Луч-Энергия": Котляров, Болевич, Марущак (Мязин, 82), Насадюк, Соблиров, Маляка (Хлебородов, 68), Килин, Фомин, Гелоян (Носов, 77), Гордиенко, Бажев.

Предупреждения: Крючков, 44. Свежов, 45+1. Насадюк, 50. Фомин, 62. Гелоян, 75.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

6 сентября. Калининград. Стадион "Балтика".