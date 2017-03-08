13:05 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Енисей" и "Луч-Энергия" голов не забили

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"Енисей" на своем поле сыграл вничью с "Лучом-Энергией" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Команды голов не забили.

Напомним, что эта игра могла и не состояться, так как клуб из Владивостока испытывает финансовые проблемы.

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25-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:0

"Енисей": Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Ланин, Иванов (Харитонов, 62), Семакин, Алиев, Камеш, Саркисов (Малоян, 60), Козлов (Самодин, 79).

"Луч-Энергия": Гаврилов, Насадюк, Грицаенко, Попов, Пискунов, Коломыц, Машнев, Пономаренко, Килин (Минич, 81), Гордиенко (Носов, 70. Белоногов, 90+1), Столбовой (Джигкаев, 87).

Предупреждения: Кичин, 22. Ланин, 27. Насадюк, 42. Грицаенко, 67. Машнев, 84. Минич, 84.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

08 марта. Красноярск. Стадион "Центральный".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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