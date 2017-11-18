"Енисей" Аленичева переиграл "Спартак-2"

В матче 24-го тура первенства ФНЛ "Енисей" дома обыграл "Спартак-2" со счетом 2:1. В составе красноярцев по разу отличились Александр Кутьин и Александр Новиков, у гостей забил Владислав Пантелеев.
Отметим, что подопечные Дмитрия Аленичева занимают первую строчку турнирной таблицы, набрав 55 очков. Красно-белые располагаются на десятом месте с 30 баллами.
Первенство России
ФНЛ
24-й тур
"Енисей" (Красноярск) - "Спартак-2" (Москва) - 2:1 (0:0)
Голы: Кутьин, 76 (1:0). Пантелеев, 81 (1:1). Новиков, 83 (2:1).
"Енисей": Филиппов, Кичин, Чичерин (Кутьин, 46), Новиков, Харитонов (Ломакин, 63), Исаев (Комков, 46), Семакин, Фатуллаев, Сердеров (Малоян, 73), Камеш, Козлов.
"Спартак-2": Максименко, Щербаков, Сокол, Мамин (Цыганков, 9), Лихачев, Красильниченко, Ломовицкий, Пантелеев, Полубояринов, Сакала, Давыдов (Нимели, 78).
Судья: Борисов (Самара).
18 ноября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".
teKilla
Ну помеха вратарю была. А вот голы Енисей забил из офсайда и с углового, который неправильно назначили( но там на тоненького, только на повторе удалось разглядеть)
15:20
zidanof2002
Позор..с таким судейством сложно было не выиграть у молодых пацанов из Спартака-2. 1й гол Кутьина из офсайда. Не засчитанный гол и не назначенный пенальти в ворота Енисея. Таким судейкам не место в профессиональном футболе. Надеюсь вышестоящие не слепые, разберутся в этом цирке.
15:14
marsey
как не стыдно! без судей не могут у детей выиграть уже...
15:06