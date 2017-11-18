"Енисей" Аленичева переиграл "Спартак-2"

В матче 24-го тура первенства ФНЛ "Енисей" дома обыграл "Спартак-2" со счетом 2:1. В составе красноярцев по разу отличились Александр Кутьин и Александр Новиков, у гостей забил Владислав Пантелеев.

Отметим, что подопечные Дмитрия Аленичева занимают первую строчку турнирной таблицы, набрав 55 очков. Красно-белые располагаются на десятом месте с 30 баллами.

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24-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Спартак-2" (Москва) - 2:1 (0:0)

Голы: Кутьин, 76 (1:0). Пантелеев, 81 (1:1). Новиков, 83 (2:1).

"Енисей": Филиппов, Кичин, Чичерин (Кутьин, 46), Новиков, Харитонов (Ломакин, 63), Исаев (Комков, 46), Семакин, Фатуллаев, Сердеров (Малоян, 73), Камеш, Козлов.

"Спартак-2": Максименко, Щербаков, Сокол, Мамин (Цыганков, 9), Лихачев, Красильниченко, Ломовицкий, Пантелеев, Полубояринов, Сакала, Давыдов (Нимели, 78).

Судья: Борисов (Самара).

18 ноября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

Турнирная таблица ФНЛ