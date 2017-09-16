"Енисей" Аленичева обыграл "Олимпиец" Писарева

В матче 14-го тура первенства ФНЛ "Енисей" на выезде одолел "Олимпиец" – 2:0. Дебютным голом в составе красноярцев отметился Сердер Сердеров. Беспроигрышная серия подопечных Дмитрия Аленичева достигла десяти встреч (с учетом всех турниров). "Енисей" лидирует в таблице, команда Николая Писарева опустился на последнюю строчку.

В другом поединке "Сибирь" на выезде обыграла "Шинник" (1:0). Единственный гол на счету Александра Дегтерева. Новосибирцы после этого успеха поднялись на пятое место, "Шинник" идет восьмым.

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ФНЛ

14-й тур

"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Енисей" (Красноярск) – 0:2 (0:2)

Голы: Ганиев, 8 – в свои ворота (0:1). Сердеров, 30 (0:2).

"Олимпиец": Бородько, Ганиев, Маляров, Абрамов, Хрипков, Ламбарский (Манзон, 75), Щербак (Сорочкин, 46), Фомин, Каретник (Гогберашвили, 57), Аюпов, Горбунов (Карпухин, 80).

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Гарбуз, Рожков, Новиков (Васильев, 50), Сердеров (Малоян, 66), Ломакин (Семакин, 46), Иванов, Стеклов (Исаев, 41), Камеш, Козлов.

Предупреждения: Стеклов, 4. Камеш, 28. Фомин, 34. Абрамов, 39. Рожков, 66. Хрипков, 77. Исаев, 90+3.

Судья: СУХОЙ (Люберцы).

16 сентября. Дзержинск. Стадион "Химик".

"Шинник" (Ярославль) – "Сибирь" (Новосибирск) – 0:1 (0:0)

Гол: Дегтярев, 69.

"Шинник": Яшин, Жестоков, Чистяков, Ятченко, Щадин, Самойлов (Лаук, 70), Шайморданов (Безлихотнов, 59), Нарылков, Дроздов, Низамутдинов (Земсков, 65), Булия (Камилов, 74).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Мищенко, Плопа, Аравин, Цховребов, Рухаиа (Гладышев, 54), Азаров (Дудолев, 46), Андреев (Дегтярев, 46), Чеботару, Галыш (Беляев, 84).

Предупреждения: Ятченко, 36. Дегтярев, 90+5.

Судья: МЕШКОВ (Дмитров).

16 сентября. Караваево. Стадион "Урожай"