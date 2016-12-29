08:33 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Емельянов снова возглавил "Луч-Энергию"

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Руководство "Луча-Энергии" определилось с главным тренером на весеннюю часть сезона-2016/17, сообщает официальный сайт клуба. Им стал Константин Емельянов. До этого он ассистировал Сергею Передне, чей контракт истек 27 ноября. 

Емельянов уже руководил "Лучом" в сезоне-2012/13, выиграл с ним первенство ПФЛ и завоевал путевку в ФНЛ.  Кроме того  за свою 12-летнюю тренерскую карьеру специалист четырежды исполнял в клубе обязанности главного тренера. В бытность футболистом он провел более 200 матчей за владивостокцев. 

В турнирной таблице первенства России в ФНЛ "Луч-Энергия" занимает девятое место с 32 очками.

Дополнительная информация

http://fcle.ru/news/konstantin_emeljanov_stal_novym_nastavnikom_lucha_ehnergii/2016-12-29-2368

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