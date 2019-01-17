Елена Полейко стала заместителем генерального директора "Балтики"

Официальный Твиттер "Балтики" сообщил, что Елена Полейко стала заместителем генерального директора команды.

Ранее девушка была генеральным директором Фонда поддержки предпринимательства и Гарантийного фонда Калининградской области.

– Футбол – это эмоции, а кто, как не женщина, знает всё про эмоции! Все чаще в футбольных клубах маркетинг отдается в женские руки, а футбольный клуб "Челси" не один год успешно возглавляет Марина Грановская. – Мне поставлена задача – оказать поддержку директору "Балтики" в достижении финансовой стабильности клуба, рациональном бюджетировании, части вопросов, связанных с рекламно-маркетинговой стратегией и решением прочих административных проблем. То есть, как в настоящей семье, я заберу на себя "быт". Благодарю руководство клуба за доверие, и надеюсь в скором времени показать результат! – приводит слова Полейко пресс-служба "Балтики".

Полейко имеет высшее экономическое образование и опыт работы в должности финансового директора.