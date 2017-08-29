Экс-вратарь молодежной сборной перешел из "Краснодара" в "Ротор-Волгоград"

22-летний вратарь Денис Кавлинов подписал контракт с "Ротором-Волгоград", сообщает официальный сайт ФНЛ. Он является воспитанником "Краснодара" и с 2012 года выступал за кубанский клуб в молодежном первенстве премьер-лиги, а также в ПФЛ за "Краснодар-2".

Минувший сезон Кавлинов отыграл на правах аренды в "Динамо" из Санкт-Петербурга, провел 7 матчей, пропустил 5 голов и помог команде выйти в ФНЛ. В 2016 году он вызывался в молодежную сборную России.

В текущем сезоне после 10 туров "Ротор-Волгоград" занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ.