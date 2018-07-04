Экс-игрок "Волгаря" Сутормин раскритиковал руководство клуба

Бывший футболист "Волгаря" Алексей Сутормин критически высказался в адрес руководства астраханского клуба.

Ранее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что клуб обманывает собственных футболистов.

- О ситуации в "Волгаре" знаю не понаслышке, потому что общаюсь с ребятами, которые остаются в команде. Самое главное, что ничего хорошего из этого все равно не выйдет: как говорится, насильно мил не будешь, - цитирует футболиста "Р-Спорт". - "Волгарь" в следующем сезоне будет играть в ПФЛ, поскольку не смог получить лицензию для участия в ФНЛ. Но многие игроки имеют предложения от команд ФНЛ, а руководство клуба тянет футболистов вниз. Абсурдная ситуация, которая происходит в дни чемпионата мира и которая бьет по имиджу всего российского футбола. Игроки, по сути, оказались в заложниках, поверив руководству клуба. Зимой генеральный директор Саблин и спортивный директор Целовальников попросили футболистов помочь, доиграть чемпионат и сохранить клубу место в ФНЛ. Игроки "Волгаря" пошли на это и договорились с руководством о том, что те, у кого летом будут хорошие предложения, получат возможность покинуть команду. Теперь же спортивный директор ссылается на действующие контракты. Многие ребята просто в отчаянии и не понимают, как такое возможно. Хотят кредиты брать, чтобы выкупить себя из клуба.

В прошлом сезоне "Волгарь" занял десятое место в ФНЛ.