Экс-гендир "Кубани" не в курсе ситуации с уголовным делом против министра спорта Краснодарского края

Бывший генеральный директор "Кубани" Сурен Мкртчян в разговоре с корреспондентом "СЭ" Екатериной ПОТАПОВОЙ заявил, что у него нет никакой информации по поводу возбуждения уголовного дела в отношении министра спорта Краснодарского края Людмилы Черновой из-за выплат выплат футбольному клубу бюджетных средств в размере 886 миллионов рублей в 2012 и 2013 годах. Ранее стало известно, что Чернову взяли под стражу.

– Я, к сожалению, не обладаю никакой информацией, чтобы комментировать эту ситуацию, – подчеркнул Мкртчян.

– Жаль…

– (Смеется.) А я рад. Я абсолютно далек от этого и знаю только то, что в прессе пишут.

Напомним, Мкртчян стал генеральным директором "Кубани" в 2008 году. В феврале 2013 года покинул эту должность, но продолжил работу в составе совета директоров клуба.