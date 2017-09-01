Егор Титов: "Гнойный против Оксимирона"? Вот тут не понимаю, о чем идет речь"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что старается следить за новостями, однако про рэп-дуэль "Гнойный против Оксимирона" ничего не знает.

– Кстати, Кичина в твиттере "Енисея" сравнили с Макгрегором.

– У нас в клубе работают молодые и креативные ребята, но Макгрегор где-то высоко. Ребята в твиттере стараются кого-то подколоть, повысить интерес к клубу. Я и сам слежу за чем-то новым, стараюсь не отставать.

– Обсуждается ли в команде рэп-батл "Гнойный против Оксимирона"?

– Вот тут не понимаю, о чем идет речь. Поставлю себе неуд и пойду узнавать, что это такое. (Сергей ЕГОРОВ)