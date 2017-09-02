Егор Титов: "Главное удивление в ФНЛ - перелеты через Москву"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что для него было удивительным, что в большинство городов команд ФНЛ нет прямых рейсов из Красноярска. По словам наставника, ему нравится в клубе, где все сплочены одной целью.

– Главный сюрприз в первой лиге?

– То, что в большинство городов летим через Москву – нет прямых рейсов. Это удивительно. Правда, когда оказываемся в Шереметьево или Домодедово, уже все привычно, дом-то рядом. В Красноярске мне очень нравится, клуб хороший, все сплочены одной целью.

– Что за история с кубковым матчем в Чите, что там было с полем?

– Впервые оказался в Чите – очень необычно. Неделю шел дождь, а в день игры и вовсе разразился ливень. Понятно, во что превратился газон. Но меня больше удивило другое. В Чите рано потемнело, свет неяркий. Мы в концовке предлагали как-то помочь игрокам, выдать приборы ночного видения. Мне кажется, и пенальти били так долго потому, что вратарям в темноте был плохо виден мяч. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Егора Титова