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20:40 | Футбол — ФНЛ

Егор Титов: "Если со "Спартаком" и сыграем в Кубке России, то нескоро"


Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" назвал задачи на сезон, отметив, что до потенциальной встречи с красно-белыми в Кубке России еще далеко.

 
Август 2015 года. Егор ТИТОВ - тренер "Спартака".Егор Титов: "Спартак" не потерял шансов на титул, а "Зенит" – еще не чемпион"

– Если у "Енисея" все будет хорошо в Кубке России, то можете встретиться со "Спартаком". Знаете, на какой стадии?

– Даже не в курсе. В чемпионате у нас задача – выход в премьер-лигу, а в Кубке просто хотим пройти как можно дальше. Знаю, что в 1/16 финала ждет "Ахмат", потом кто-то из пары "Анжи" – "Луч". А дальше не смотрел.

– Со "Спартаком" – в полуфинале.

– Если это и случится, то нескоро. Надо, чтобы все свои матчи и мы, и "Спартак" выигрывали. У нас пошли травмы – Петя Тен в Чите получил серьезное повреждение колена, у Валеры Кичина перелом пальца на ноге. Обоим желаю скорейшего выздоровления. (Сергей ЕГОРОВ)

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