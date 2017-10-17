Егор Титов: "Енисей" - это вкусно, интересно и нескучно"

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что в ФНЛ еще ничего не ясно. По мнению легенды красно-белых, его команда "Енисей" способна преподнести сюрприз. .

– Перейдем к делам ФНЛ. У "Енисея" шесть очков отрыва от второго места и еще больше от третьего. Уже думаете об РФПЛ?

– Нет. Мы выступаем в таком турнире, где предсказать что-то невозможно. Кто думал, что "Оренбург", который плохо начал сезон, быстро поднимется в тройку?

– Если бы вас попросили охарактеризовать "Енисей" тремя словами, какие назвали бы?

– Вкусно – это точно. Интересно и нескучно. Нам уж точно. Команда всегда способна преподнести сюрприз.

– Вы узнали наш футбол на самом высоком уровне – поиграли и поработали в высшей лиге, сейчас трудитесь в ФНЛ, можете сравнивать. Россия – футбольная страна?

– Спорный момент. Если в регионах команда идет хорошо по результату, показывает качественную игру – болельщики ходят на стадион. Но у нас не Германия и не Англия. Тот же Слуцкий, наверное, выходит и обалдевает – на каждом матче аншлаг. А у нас был случай в Дзержинске, где встречались с "Олимпийцем" Николая Писарева. Приезжаем, на трибунах двести человек. Николай Николаевич говорит: "Думал, хоть на вас зритель придет…" В Калининграде, наоборот, много народу. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью с Егором Титовым