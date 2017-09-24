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19:19 | Футбол — ФНЛ

Егор Иванов: "Все в "Енисее" понимали, что нас ждет тяжелая игра против одного из лидеров чемпионата"


Полузащитник "Енисея" Егор Иванов после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 15-го тура ФНЛ отметил, что перед встречей все понимали, что предстоит тяжелая игра с одним из лидеров чемпионата. Он также добавил, что посвящает свой гол жене.

– Сегодня играли два лидера, все прекрасно понимали. Вышла тяжелая игра – "Крылья" очень серьезный соперник, плюс до этого был матч с "Ахматом", где оставили много сил и эмоций, – сказал Иванов. – Мы все очень рады, что выиграли и двигаемся дальше. Я забиваю раз в сезон (смеется). Этот гол я посвятил своей жене. У нас скоро родится ребенок! (Дмитрий УСКОВ)

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