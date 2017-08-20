Егор Бабурин: "Тысяча процентов на то, что "Енисей" забил из офсайда"

Вратарь "Зенита-2" Егор Бабурин не уверен, что его команда по делу уступила "Енисею" (1:2) в матче 9-го тура первенства ФНЛ. По его словам, второй мяч красноярцы забили из офсайда.

– Мы играли против достаточно хорошего соперника, идущего сейчас в лидерах. Выглядели неплохо, – цитирует официальный сайт "Зенита" Бабурина. – Да, они чуть больше владели мячом и создали чуть больше моментов. Но не сказать, что "Енисей" полностью переиграл. Как и во всех играх, которые мы не смогли выиграть, нам не хватило спокойствия, опыта и мастерства.

После второго гола не только я поднял сразу руку, но и Зырянов, и Зуев. Когда человек дает пас с линии вратарской, а его партнер забивает с линии ворот, сразу предполагаешь нарушение правил. В динамике эпизода я не был уверен на сто процентов, что офсайд был. Но после матча мы сразу в раздевалке посмотрели повтор – тысяча процентов на то, что там было "вне игры". На мой взгляд, боковому арбитру достаточно легко было принять решение, потому что все происходило на линии вратарской, и Камешс был в полутораметровом офсайде. Уверен, мы сегодня заслужили хотя бы ничью.

Были моменты, в которых я обязан был высказывать претензии защитникам. Но все это делается только для того, чтобы в следующих моментах, в следующих играх это не повторялось. Сегодня были яркие ситуации, и мне приходилось держать команду в тонусе. Безусловно, во время игры на эмоциях можно сказать друг другу что-то резкое, а в раздевалке потом разбираем, да и на теоретических занятиях тоже. Стараемся, чтобы все это оставалось в рамках игры, и на отношения в жизни это не переносится.