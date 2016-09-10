Егор Бабурин: "Предложение из премьер-лиги приму моментально"

Вратарь "Зенита-2" после ничьей с "Тосно" (1:1) в матче 12-го тура ФНЛ подчеркнул, что на данный момент его задача – попасть в первую команду. При этом, по словам Бабурина, если ему придет предложение от клуба из премьер-лиги, он моментально его примет, передает корреспондент "СЭ" Татьяна КОПЫЛОВА.

– Пенальти привез я, там был опасный выход, нападающий сыграл умно, пробросил мяч в сторону, а я "шлагбаумом" упал перед ним, он в меня и врезался, – подчеркнул Бабурин. – Хорошо, что все так закончилось, сумели забить важный ответный гол, продлили беспроигрышную домашнюю серию, набрали одно важное очко.

– Как вообще настраивались на матч с "Тосно", который можно назвать петербуржским дерби?

– Что касается дерби, то это дерби молодое, но пусть так и будет, раз так придумали. Сегодня нас еще подстегивало то, что в команде соперника играли четыре футболиста, которые только-только покинули нашу команду. Нас это заводило, думаю, их тоже. Мы с "Тосно" играли до сегодняшнего матча четыре раза, трижды выигрывали, один раз сыграли вничью. С такими мыслями и настраивались, что должны выходить и набирать очки.

– Бывший игрок "Зенита-2" Марков сегодня вам все-таки забил...

– Женя Марков забил некрасивый гол, я ему после игры об этом уже сказал. Пусть и в качестве шутки. Забил и забил. Со всеми остальными экс-партнерами по "Зениту-2" мы сегодня справились абсолютно, потому что хорошо знали, чего от них ждать.

– Радимов сказал, что вы вратарь уровня премьер-лиги. Что ответите на это?

– Конечно, если у меня будет предложение из премьер-лиги в декабре или январе, я его моментально приму. Но сейчас я думаю только о том, чтобы хорошо работать на тренировках и попасть в первую команду. Полагаю, это вполне возможно, буду ждать своего шанса.