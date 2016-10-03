18:12 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Ефремов ничего не знает о возможном снятии "Луча-Энергии"

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Президент ФНЛ Игорь Ефремов признался, что еще не общался с руководством "Луча-Энергии" по поводу последних заявлений. Ранее исполнительный директор клуба Александр Голубчиков не исключил, что дальневосточники могут сняться с розыгрыша первенства, несмотря на то что перед игроками и персоналом начали погашать долги.

– Ситуация во Владивостоке сложная, – цитирует канал "360" Ефремова. – Я провел там неделю, и после моего приезда людям заплатили приличную зарплату. Знаю, что руководители регионов совместно со всеми предпринимают меры для того, чтобы клуб существовал. Поэтому, чем вызвано заявление Александра Голубчикова, я не в курсе. С учетом того, что во Владивостоке позднее время, я просто еще с ним не разговаривал.

Дополнительная информация

http://360tv.ru/news/prezident-fnl-posle-moego-vizita-vo-vladivostok-futbolisty-poluchili-zarplatu-74431/

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