Эдиев и Маркович покинули "СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск", нападающий Мирослав Маркович и защитник Исмаил Эдиев приняли обоюдное решение о прекращении дальнейшего сотрудничества, информирует официальный сайт клуба.

Сербский форвард Маркович, дебютировал за команду в играх РФПЛ в сезоне-2017/18. Нападающий провёл в составе хабаровского клуба 26 матчей и отметился пятью забитыми голами (4 в чемпионате и 1 – в Кубке России).

Воспитанник грозненского футбола Эдиев пришел в команду в июле 2014 года. На протяжении четырёх сезонов являлся игроком основы. В играх чемпионата России защитник сыграл за "СКА-Хабаровск" 84 матча, в которых дважды поразил ворота соперников.

"ФК "СКА-Хабаровск", хабаровские футбольные болельщики выражают огромную признательность своим игрокам за время, проведенное в армейском коллективе, и след, оставленный ими в истории нашего футбольного клуба, и желает Исмаилу и Мирославу успехов в продолжении дальнейшей профессиональной карьеры", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.