Джафар подписал контракт с "Балтикой"

По информации "СЭ", "Балтика" пополнилась 18-летним форвардом из Буркина-Фасо Абдуллой Джафаром. Африканец этой зимой проходил просмотр на сборах в ЦСКА и "Урале".

Кроме того, "Балтику" пополнили Александр Шешуков (экс-"Арсенал"), Алексей Концедалов (экс-"Крылья Советов") и Никита Тимошин (экс-"Факел"), а также в команду в ближайшее время перейдут Валерий Ярошенко, Дмитрий Скопинцев (оба – "Ростов"), Илья Кухарчук (экс-"Анжи"), Станислав Причиненко (экс-"Тосно").