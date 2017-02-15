21:55 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Джафар подписал контракт с "Балтикой"

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По информации "СЭ", "Балтика" пополнилась 18-летним форвардом из Буркина-Фасо Абдуллой Джафаром. Африканец этой зимой проходил просмотр на сборах в ЦСКА и "Урале".

Кроме того, "Балтику" пополнили Александр Шешуков (экс-"Арсенал"), Алексей Концедалов (экс-"Крылья Советов") и Никита Тимошин (экс-"Факел"), а также в команду в ближайшее время перейдут Валерий Ярошенко, Дмитрий Скопинцев (оба – "Ростов"), Илья Кухарчук (экс-"Анжи"), Станислав Причиненко (экс-"Тосно").

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Саша ИЗ Симферополя

СЭ откуда инфа про Причиненко? Ни на сайте Тосно ни на сайте ФНЛ инфы о его переходе нет.

22:08

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