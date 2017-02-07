Дьяков отправился с "Динамо" на сбор в Турцию

Во вторник у "Динамо" начался третий сбор нынешней зимы и второй в Турции, сообщает официальный сайт бело-голубых. Всего в расположении команды 27 футболистов. К тем, кто работал на предыдущем сборе, добавился Виталий Дьяков, который расторг договор аренды с "Томью".

С​остав "Динамо":

Шунин, Нарубин, Лещук, Уилкшир, Морозов, Козлов, С.Терехов, Белоруков, Дьяков, Калугин, Хольмен, Рыков, Катрич, Ташаев, Маркелов, Темников, А.Терехов, Сапета, Сарамутин, Соснин, Кузьмин, Зотов, Панченко, Погребняк, Обольский, Луценко и Бечирай.