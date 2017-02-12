Дьяков останется в "Динамо", если ему не найдут новый клуб

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов подчеркнул, что защитник бело-голубых Виталий Дьяков останется в команде, если ему не найдут новый клуб. Ранее 28-летний россиянин проходил просмотр "Анжи" на зимнем сборе. Махачкалинцы вели переговоры об аренде защитника, однако прервали их из-за затягивания процесса перехода.

- Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор, - приводит ТАСС слова Кречетова. - Клуб мы ищем, но найдем или нет, непринципиально, ведь игрок должен в любом случае тренироваться и готовиться к сезону. У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в "Динамо".

В текущем сезоне Дьяков, права на которого принадлежат "Динамо", выступал на правах аренды за "Томь". В составе томичей он провел 14 матчей, но из-за финансовых проблем в клубе расторг контракт после первой части сезона.