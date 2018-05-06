Два матча ФНЛ посетили более 80 тысяч зрителей

Матчи первенства России в ФНЛ на стадионах "Нижний Новгород" и "Самара Арена" вызвали большой ажиотаж среди зрителей. Игра "Олимпиец" - "Луч-Энергия" стала третьей тестовой на нижегородской арене ЧМ-2018. Перед ней состоялась торжественная церемония открытия стадиона. По официальным данным на матче присутствовало 42 100 зрителей.
Игра "Крылья Советов" - "Кубань" (1:0) стала второй на "Самара Арене". На нее пришли 40 619 болельщиков. Благодаря победе "Крылья" досрочно оформили возвращение в премьер-лигу.
Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).
В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
murishan
на лучший клуб Страны-некубань 11000)))много...
20:23
murishan
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/stats/turnir_12918/game_1380596002 много))))клоуны)))
20:22
NordOss
murishan не хочется переходить на личности, в Самаре всегда много народа ходило на футбол, так же как и в Волгограде, Владикавказе и отчасти в Нижнем времен Локомотива, а в Москве кроме как на Спартак и не ходят, последние лет так 30, так что футбол много кому нужен, но не тебе, дуй на демонстрацию!
20:12
murishan
я был у вас на ЦСКА, тыщ 7 от силы...и вдруг на суперклуб 40)))))
19:57
баламошка
На трибунах были манекены и соломенные чучела. Инфа 99%.
19:42
Игорь ФА
murishan...матч, КС-Кубань, как ты тут пишешь, нужен как минимум 40619 людям. А вот кому нужен твой бестолковый комментарий здесь, вот это вопрос. Антифутбол, на пару с договорняком, у тебя в голове.
19:33
NordOss
murishan ты параноик? какие демонстрации? или мы в разных странах живём?
19:29
murishan
200% что пригнали.как и на демонстрации. не надо быть дебилами))))кому на...нужен матч КС-кубань и НН-Л-Э? Если бы это было бы интересно,то и на старые стадионы ходило бы...а так анти-футбол...да,и КС-договорняк)))
19:20