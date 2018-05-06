Два матча ФНЛ посетили более 80 тысяч зрителей

Матчи первенства России в ФНЛ на стадионах "Нижний Новгород" и "Самара Арена" вызвали большой ажиотаж среди зрителей. Игра "Олимпиец" - "Луч-Энергия" стала третьей тестовой на нижегородской арене ЧМ-2018. Перед ней состоялась торжественная церемония открытия стадиона. По официальным данным на матче присутствовало 42 100 зрителей.

Игра "Крылья Советов" - "Кубань" (1:0) стала второй на "Самара Арене". На нее пришли 40 619 болельщиков. Благодаря победе "Крылья" досрочно оформили возвращение в премьер-лигу.

Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).