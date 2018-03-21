Два игрока "Балтики" перешли в "Спартак"

Игроки "Балтики" Артемий Малеев и Олег Дмитриев перешли в юрмальский "Спартак", сообщает пресс-служба калининградской команды. Сообщается, что Малеев расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, Дмитриев перешел в "Спартак" на правах аренды. "Балтика" занимает пятое место в первенстве ФНЛ после 28 туров. Малеев провел в нынешнем сезоне за команду 14 матчей, Дмитриев – четыре."Спартак" является действующим чемпионом Латвии. Летом команда стартует в отборочном раунде Лиги чемпионов-2018/19.