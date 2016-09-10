Дубль Панченко принес победу "Динамо" над "СКА-Хабаровском" в ФНЛ

Московское "Динамо" нанесло поражение команде "СКА-Хабаровск" в рамках 12-го тура ФНЛ. "Динамо" победило со счетом 3:2. Московская команда набрала 29 очков и продолжает уверенно лидировать в ФНЛ. "СКА-Хабаровск" остался на 8-м месте.

ФНЛ

12-й тур

"Динамо" (Москва) - "СКА-Хабаровск" - 3:2 (3:2)

Голы: Панченко, 6 (1:0). Удалый, 11 (1:1). Эдиев, 16 (1:2). Бечирай, 21 - с пенальти (2:2). Панченко, 34 (3:2).

"Динамо": Шунин, Белоруков, Уилкшир, Терехов, Хольмен, Сапета, Зотов, Катрич, Маркелов (Ташаев, 46), Панченко (Драгун, 90), Бечирай (Луценко, 46).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Кацаев, Димидко, Дедечко (Иванов, 46), Черевко (Корян, 59), Карасев, Никифоров (Кобялко, 46), Булия (Казанков, 46).

Предупреждения: Эдиев, 61. Ташаев, 65. Корян, 73. Иванов, 76. Уилкшир, 81. Микуцкис, 84.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

10 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Факел" (Воронеж) - 1:2 (0:0)

Голы: Болов, 71 (0:1). Болов, 83 - с пенальти (0:2). Решетников, 90 (1:2).

"Нефтехимик": Самохвалов, Сурков, Пытлев, Морозов, Соболев (Матяш, 59), Маляка, Духнов, Решетников, Кортава (Чадов, 65), Бабырь (Кива, 64), Галиакберов.

"Факел": Саутин, Багаев, Бурнаш, Осипенко, Шахов, Лукьянов (Альшин, 64), Мурнин, Соловьев, Нагибин (Трошечкин, 46), Саталкин (Болов, 46), Бирюков (Козлов, 81).

Предупреждения: Корнилов, 27. Лукьянов, 42. Маляка, 80.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

10 сентября. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".