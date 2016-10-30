Дубль Панченко помог "Динамо" обыграть "Шинник"

В матче 19-го тура первенства ФНЛ "Шинник" уступил "Динамо" - 2:3. Дублем в составе бело-голубых отметился Кирилл Панченко. На данный момент форвард, выступающий за динамовцев на правах аренды, является лучшим бомбардиром первенства, забив 15 мячей в 18 играх.

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ФНЛ

19-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (0:2)

Голы: Темников, 20 (0:1). Панченко, 40 (0:2). Сиротов, 70 (1:2). Земсков, 73 (2:2). Панченко, 75 (2:3).

"Шинник": Яшин, Ятченко (Троянов, 85), Цховребов, Евсеев, Царикаев, Чистяков, Султонов (Ослоновский, 59), Лаук (Белов, 63), Нетфуллин, Земсков (Мугинов, 79), Сиротов.

"Динамо": Шунин, Бюттнер (Катрич, 69), Козлов, Темников, Терехов (Морозов, 76), Рыков, Хольмен, Сапета, Соснин (Драгун, 79), Бечирай (Луценко, 89), Панченко.

Предупреждения: Чистяков, 90+1. Темников, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

30 октября. Ярославль. Стадион "Шинник".