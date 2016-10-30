15:59 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дубль Панченко помог "Динамо" обыграть "Шинник"

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В матче 19-го тура первенства ФНЛ "Шинник" уступил "Динамо" - 2:3. Дублем в составе бело-голубых отметился Кирилл Панченко. На данный момент форвард, выступающий за динамовцев на правах аренды, является лучшим бомбардиром первенства, забив 15 мячей в 18 играх.

Чемпионат России

ФНЛ

19-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (0:2)

Голы: Темников, 20 (0:1). Панченко, 40 (0:2). Сиротов, 70 (1:2). Земсков, 73 (2:2). Панченко, 75 (2:3).

"Шинник": Яшин, Ятченко (Троянов, 85), Цховребов, Евсеев, Царикаев, Чистяков, Султонов (Ослоновский, 59), Лаук (Белов, 63), Нетфуллин, Земсков (Мугинов, 79), Сиротов.

"Динамо": Шунин, Бюттнер (Катрич, 69), Козлов, Темников, Терехов (Морозов, 76), Рыков, Хольмен, Сапета, Соснин (Драгун, 79), Бечирай (Луценко, 89), Панченко.

Предупреждения: Чистяков, 90+1. Темников, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

30 октября. Ярославль. Стадион "Шинник".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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GalacticBoy

FreDDy Kruger С побеДой Всех!!! Если наше "руковоДство" в слеДующем сезоне не выкупит Панча - это буДет глупейшая глупость...Об игре: владеем территорией,мячом, делаем подходы к воротам соперника и ВСЁ...Нет впереди хорошего нападающего...Не на кого играть...Бечирай не тянет,а остальные ещё хуже...В последних матчах ещё сказывается отсутствие 33-х!!летнего Белорукова...От Тосно на кубок со стандарта пропустили и сегодня в Ярославле тоже самое...Зимой нужно думать о покупке агрессивного,амбициозного напа и начинать ездить по ушам Гинеру о выкупе Панченко... P/S/ Очень нравится своими результативными появлениями в составе Темников... 16:37 Согласен, что нужно выкупать Панченко,он наше все

16:50

Д. Мокус

Всех сораДников с побеДой! Присоединюсь и также кроме великолепного Пача-гола отмечу второго бомбарДира команДы! Ваня - так держать! впереД, Динамо!!!

16:46

Vlаdimir

Кирилл - молодец. Большая умница. Правда у него в "Динамо" свобода полная, чего в ЦСКА он не получит, но нынешняя игра и результат позволяет смотреть в будущее с большим оптимизмом. Теперь у него будет полный карт-бланш при разговоре с ЦСКА - либо он играет постоянно, либо остается в "Динамо". Молодец. Кирилл, удачи!

16:40

FreDDy Kruger

С побеДой Всех!!! Если наше "руковоДство" в слеДующем сезоне не выкупит Панча - это буДет глупейшая глупость...Об игре: владеем территорией,мячом, делаем подходы к воротам соперника и ВСЁ...Нет впереди хорошего нападающего...Не на кого играть...Бечирай не тянет,а остальные ещё хуже...В последних матчах ещё сказывается отсутствие 33-х!!летнего Белорукова...От Тосно на кубок со стандарта пропустили и сегодня в Ярославле тоже самое...Зимой нужно думать о покупке агрессивного,амбициозного напа и начинать ездить по ушам Гинеру о выкупе Панченко... P/S/ Очень нравится своими результативными появлениями в составе Темников...

16:37

marksan

oleg.bob____ При Слуцком Панченко нет и не будет место! У каждого тренера свой бзик!

16:34

marksan

Большой привет Слуцкому и компании! У Пани уже 15! А сколько у Ионова?

16:32

GalacticBoy

oleg.bob Панченко должен быть лидером атак ЦСКА,а он прозябает в ФНЛ! 16:13 У вас Траоре есть,вот с ним и играйте

16:27

oleg.bob

Панченко должен быть лидером атак ЦСКА,а он прозябает в ФНЛ!

16:13

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ