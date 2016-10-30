Дубль Панченко помог "Динамо" обыграть "Шинник"

В матче 19-го тура первенства ФНЛ "Шинник" уступил "Динамо" - 2:3. Дублем в составе бело-голубых отметился Кирилл Панченко. На данный момент форвард, выступающий за динамовцев на правах аренды, является лучшим бомбардиром первенства, забив 15 мячей в 18 играх.
Чемпионат России
ФНЛ
19-й тур
"Шинник" (Ярославль) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (0:2)
Голы: Темников, 20 (0:1). Панченко, 40 (0:2). Сиротов, 70 (1:2). Земсков, 73 (2:2). Панченко, 75 (2:3).
"Шинник": Яшин, Ятченко (Троянов, 85), Цховребов, Евсеев, Царикаев, Чистяков, Султонов (Ослоновский, 59), Лаук (Белов, 63), Нетфуллин, Земсков (Мугинов, 79), Сиротов.
"Динамо": Шунин, Бюттнер (Катрич, 69), Козлов, Темников, Терехов (Морозов, 76), Рыков, Хольмен, Сапета, Соснин (Драгун, 79), Бечирай (Луценко, 89), Панченко.
Предупреждения: Чистяков, 90+1. Темников, 90+1.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
30 октября. Ярославль. Стадион "Шинник".
GalacticBoy
FreDDy Kruger С побеДой Всех!!! Если наше "руковоДство" в слеДующем сезоне не выкупит Панча - это буДет глупейшая глупость...Об игре: владеем территорией,мячом, делаем подходы к воротам соперника и ВСЁ...Нет впереди хорошего нападающего...Не на кого играть...Бечирай не тянет,а остальные ещё хуже...В последних матчах ещё сказывается отсутствие 33-х!!летнего Белорукова...От Тосно на кубок со стандарта пропустили и сегодня в Ярославле тоже самое...Зимой нужно думать о покупке агрессивного,амбициозного напа и начинать ездить по ушам Гинеру о выкупе Панченко... P/S/ Очень нравится своими результативными появлениями в составе Темников... 16:37 Согласен, что нужно выкупать Панченко,он наше все
16:50
Д. Мокус
Всех сораДников с побеДой! Присоединюсь и также кроме великолепного Пача-гола отмечу второго бомбарДира команДы! Ваня - так держать! впереД, Динамо!!!
16:46
Vlаdimir
Кирилл - молодец. Большая умница. Правда у него в "Динамо" свобода полная, чего в ЦСКА он не получит, но нынешняя игра и результат позволяет смотреть в будущее с большим оптимизмом. Теперь у него будет полный карт-бланш при разговоре с ЦСКА - либо он играет постоянно, либо остается в "Динамо". Молодец. Кирилл, удачи!
16:40
FreDDy Kruger
С побеДой Всех!!! Если наше "руковоДство" в слеДующем сезоне не выкупит Панча - это буДет глупейшая глупость...Об игре: владеем территорией,мячом, делаем подходы к воротам соперника и ВСЁ...Нет впереди хорошего нападающего...Не на кого играть...Бечирай не тянет,а остальные ещё хуже...В последних матчах ещё сказывается отсутствие 33-х!!летнего Белорукова...От Тосно на кубок со стандарта пропустили и сегодня в Ярославле тоже самое...Зимой нужно думать о покупке агрессивного,амбициозного напа и начинать ездить по ушам Гинеру о выкупе Панченко... P/S/ Очень нравится своими результативными появлениями в составе Темников...
16:37
marksan
oleg.bob____ При Слуцком Панченко нет и не будет место! У каждого тренера свой бзик!
16:34
marksan
Большой привет Слуцкому и компании! У Пани уже 15! А сколько у Ионова?
16:32
GalacticBoy
oleg.bob Панченко должен быть лидером атак ЦСКА,а он прозябает в ФНЛ! 16:13 У вас Траоре есть,вот с ним и играйте
16:27
oleg.bob
Панченко должен быть лидером атак ЦСКА,а он прозябает в ФНЛ!
16:13