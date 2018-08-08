21:03 | Футбол — Олимп–ФНЛ

Дубль Мухаметшина принес "Мордовии" победу над "Сибирью"


"Мордовия" обыграла "Сибирь" (3:0) в матче пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ. В составе победителей дубль сделал Руслан Мухаметшин.

В другом матче тура "Нижний Новгород" и "Луч" разошлись миром (0:0).

Олимп-Первенство ФНЛ

5-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:0 (1:0)

Голы: Русл.Мухаметшин, 17 (1:0). Русл.Мухаметшин, 77 (2:0). Дворецков, 85 (3:0).

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Сухарев, Климов, Лебедев, Ятченко, Киреев, Поярков (Орлов, 60), Руст.Мухаметшин (Адаев, 83), Петров (Маркин, 89), Русл.Мухаметшин, Обухов (Дворецков, 53).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Полюткин (Кушнирук, 87), Аравин, Смирнов, Курбанов, Азаров (Коржунов, 63), Киреенко, Свежов (Рыжков, 87), Галыш, Житнев.

Предупреждения: Поярков, 22. Полюткин, 56. Руст.Мухаметшин, 76. Аравин, 90+2.

Судья: Кукуляк (Калуга).

8 августа. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 25027 зрителей.

 

"Нижний Новгород" - "Луч" (Владивосток) - 0:0

"Нижний Новгород": Сысуев, Абазов, Федорив, Хайруллов, Морозов, Хрипков (Фомин, 76), Симанов (Нежелев, 62), Палиенко (Сергеев, 68), Игнатович (Чирьяк, 80), Аюпов, Делькин.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Царикаев, Степанец, Суслов, Марущак, Пономаренко, Машнев (Насадюк, 57), Павленко (Калугин, 63), Хлебородов (Дзахов, 34), Визнович (Болевич, 86), Прокофьев.

Предупреждение: Хлебородов, 32.

Судья: Чембулатов (Кострома).

8 августа. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 28435 зрителей.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rus_d1/

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