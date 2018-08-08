Дубль Мухаметшина принес "Мордовии" победу над "Сибирью"

"Мордовия" обыграла "Сибирь" (3:0) в матче пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ. В составе победителей дубль сделал Руслан Мухаметшин.
В другом матче тура "Нижний Новгород" и "Луч" разошлись миром (0:0).
Олимп-Первенство ФНЛ
5-й тур
"Мордовия" (Саранск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:0 (1:0)
Голы: Русл.Мухаметшин, 17 (1:0). Русл.Мухаметшин, 77 (2:0). Дворецков, 85 (3:0).
"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Сухарев, Климов, Лебедев, Ятченко, Киреев, Поярков (Орлов, 60), Руст.Мухаметшин (Адаев, 83), Петров (Маркин, 89), Русл.Мухаметшин, Обухов (Дворецков, 53).
"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Полюткин (Кушнирук, 87), Аравин, Смирнов, Курбанов, Азаров (Коржунов, 63), Киреенко, Свежов (Рыжков, 87), Галыш, Житнев.
Предупреждения: Поярков, 22. Полюткин, 56. Руст.Мухаметшин, 76. Аравин, 90+2.
Судья: Кукуляк (Калуга).
8 августа. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 25027 зрителей.
"Нижний Новгород" - "Луч" (Владивосток) - 0:0
"Нижний Новгород": Сысуев, Абазов, Федорив, Хайруллов, Морозов, Хрипков (Фомин, 76), Симанов (Нежелев, 62), Палиенко (Сергеев, 68), Игнатович (Чирьяк, 80), Аюпов, Делькин.
"Луч" (Владивосток): Котляров, Царикаев, Степанец, Суслов, Марущак, Пономаренко, Машнев (Насадюк, 57), Павленко (Калугин, 63), Хлебородов (Дзахов, 34), Визнович (Болевич, 86), Прокофьев.
Предупреждение: Хлебородов, 32.
Судья: Чембулатов (Кострома).
8 августа. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 28435 зрителей.