Дубль Калинина принес "Волгарю" победу над "Оренбургом"

"Волгарь" в матче 14-го тура ФНЛ обыграл "Оренбург" со счетом 2:0. Дубль оформил Игорь Калинин.
Первенство России
ФНЛ
14-й тур
"Волгарь" (Астрахань) - "Оренбург" - 2:0 (2:0)
Голы: Калинин, 14 (1:0). Калинин, 39 (2:0).
"Волгарь": Бучнев, Калинин, Григорьев, Бердников, Климов, Акбашев (Шалаев, 83), Сутормин (Болонин, 72), Кабутов, Дышеков (Газзаев, 90), Бочков, Жабкин (Бабырь, 62).
"Оренбург": Руденко, Андреев, Малых, Удалый, Бегич, Чиркин (Бреев, 46), Георгиев (Попович, 67), Кулик (Воробьев, 46), Попов, Мамтов, Делькин (Дюриш, 75).
Предупреждения: Делькин, 10. Болонин, 84. Дышеков, 89. Бабырь, 90+1.
Судья: Куликов.
16 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".