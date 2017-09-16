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19:33 | Футбол — ФНЛ

Дубль Калинина принес "Волгарю" победу над "Оренбургом"


"Волгарь" в матче 14-го тура ФНЛ обыграл "Оренбург" со счетом 2:0. Дубль оформил Игорь Калинин.

Первенство России

ФНЛ

14-й тур 

"Волгарь" (Астрахань) - "Оренбург" - 2:0 (2:0)

Голы: Калинин, 14 (1:0). Калинин, 39 (2:0). 

"Волгарь": Бучнев, Калинин, Григорьев, Бердников, Климов, Акбашев (Шалаев, 83), Сутормин (Болонин, 72), Кабутов, Дышеков (Газзаев, 90), Бочков, Жабкин (Бабырь, 62).

"Оренбург": Руденко, Андреев, Малых, Удалый, Бегич, Чиркин (Бреев, 46), Георгиев (Попович, 67), Кулик (Воробьев, 46), Попов, Мамтов, Делькин (Дюриш, 75).

Предупреждения: Делькин, 10. Болонин, 84. Дышеков, 89. Бабырь, 90+1.

Судья: Куликов.

16 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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