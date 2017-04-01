Дубль Гогниева спас "Кубань" от поражения в игре с "Факелом"

В матче 29-го тура первенства ФНЛ "Факел" на своем поле сыграл вничью с "Кубанью" – 2:2. Причем хозяева вели по ходу встречи (2:0), но краснодарцев от поражения спас дубль Спартака Гогниева. Клуб из Воронежа остался на шестом месте в турнирной таблице. "Кубань" идет девятой.
Первенство России
ФНЛ
29-й тур
"Факел" (Воронеж) – "Кубань" (Краснодар) – 2:2 (0:0)
Голы: Трошечкин, 47 (1:0). Тихий, 54 (2:0). Гогниев, 68 (2:1). Гогниев, 90+1 – с пенальти (2:2).
"Факел": Кобзев, Бурнаш, Багаев, Тихий, Шахов, Осипенко, Трошечкин, Каюмов, Соловьев (Лукьянов, 74), Бирюков (Арустамян, 79), Саталкин (Иванов, 87).
"Кубань": Дюпин, Бугаев, Лобкарев (Гогниев, 60), Марков, Байрыев, Клещенко, Маляров (Щадин, 72), Алейник, Коновалов, Гай (Якуба, 66), Обухов.
Предупреждение: Каюмов, 43.
Судья: Арсланбеков (Москва).
1 апреля. Воронеж. "Центральный стадион профсоюзов".
jonnio
Ну там не Спартак спас , а коренной москвич ослоёмбэков...
20:58