Дубль Базелюка помог "СКА-Хабаровск" разгромить "Армавир", "Луч" уступил "Химкам"

"СКА-Хабаровск" в стартовом матче первенства ФНЛ-2018/19 на своем поле разгромил "Армавир". В составе хозяев поля дублем отметился Константин Базелюк. Еще один мяч на счету Максима Ненахова.

В параллельной встрече "Луч", который до старта этого сезона носил название "Луч-Энергия", уступил игравшим в меньшинстве "Химкам" (0:1). На 61-й минуте за две желтых карточки с поля был удален Александр Филин. Единственный мяч во встрече забил Александр Димидко.

Первенство ФНЛ

1-й тур

"СКА-Хабаровск" - "Армавир" - 3:0 (2:0)

Голы: Базелюк, 17 (1:0). Базелюк, 35 (2:0). Ненахов, 50 (3:0).

"СКА-Хабаровск": Генералов, Хомуха, Ненахов, Алейник (Карасев, 63), Кабутов (Радченко, 87), Самсонов, Квеквескири, Дедечко, Черевко, Казанков (Бирюков, 75), Базелюк (Секульски, 68).

"Армавир": Матюша, Макоев (Соловьев, 61), Соблиров, Гаджибеков, Каюмов, Поляков, Клопков, Лусикян (Безлихотнов, 76), Суханов (Гурфов, 57), Романенко, Синявский (Веркашанский, 66).

Предупреждения: Ненахов, 31. Романенко, 37. Кабутов, 85.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

17 июля. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".

"Луч" (Владивосток) - "Химки" - 0:1 (0:0)

Гол: Димидко, 70 (0:1).

"Луч": Котляров, Болевич, Степанец, Марущак, Насадюк, Машнев (Патрашко, 89), Носов, Замалиев (Пономаренко, 79), Дзахов (Хлебородов, 72), Прокофьев (Павленко, 58), Гордиенко.

"Химки": Кавлинов, Димидко, Данилкин, Мильдзихов, Филин, Петрусев (Корян, 64), Яковлев, Моргунов (Иванов, 65), Нетфуллин, Белоус (Алиев, 90+1), Болов.

Предупреждения: Филин, 44. Замалиев, 47. Нетфуллин, 62.

Удаление: Филин, 63.

Судья: Кукуляк (Калуга).

17 июля. Владивосток. Стадион "Динамо".